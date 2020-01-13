В Москве будет запущен салют, приуроченный к 75-летию освобождения Варшавы от оккупации немцев. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Как сообщает "Интерфакс", первый в этом году праздничный фейерверк можно будет посмотреть на Поклонной горе в пятницу, 17 января. Пиротехническое шоу охватит диаметр в триста метров. В целом планируется запуск около 3000 фейерверков свыше полсотни видов.
Идея о проведении праздничных салютов в честь 75-летия освобождения городов бывшего Советского союза и Восточной Европы от войск нацистской Германии принадлежит Минобороны России. В прошлом году ведомство отметило фейерверками победы Красной армии в Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте.
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