Салют в честь освобождения Варшавы запустят в Москве

В Москве будет запущен салют, приуроченный к 75-летию освобождения Варшавы от оккупации немцев. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Как сообщает "Интерфакс", первый в этом году праздничный фейерверк можно будет посмотреть на Поклонной горе в пятницу, 17 января. Пиротехническое шоу охватит диаметр в триста метров. В целом планируется запуск около 3000 фейерверков свыше полсотни видов.

Идея о проведении праздничных салютов в честь 75-летия освобождения городов бывшего Советского союза и Восточной Европы от войск нацистской Германии принадлежит Минобороны России. В прошлом году ведомство отметило фейерверками победы Красной армии в Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте.