Медведев процитировал Чехова и назвал Новый год "чепухой"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии журналистам. Глава правительства признался, что его любимый писатель - Антон Чехов.

Медведев даже процитировал писателя:

"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо".

Глава кабинета министров согласился с утверждаем Чехова, что в Новый год нужно "не радоваться, а страдать, плакать". Он также призвал присутствующих смириться с завершением новогодних каникул и настроиться на работу.