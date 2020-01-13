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Источник Правда.Ру

Медведев процитировал Чехова и назвал Новый год "чепухой"

Общество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии журналистам. Глава правительства признался, что его любимый писатель - Антон Чехов.

Медведев даже процитировал писателя:

"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо".

Глава кабинета министров согласился с утверждаем Чехова, что в Новый год нужно "не радоваться, а страдать, плакать". Он также призвал присутствующих смириться с завершением новогодних каникул и настроиться на работу.

чепуха писатель новый год журналисты антон чехов дмитрий медведев правительственные премии
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