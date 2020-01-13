Министерство просвещения РФ занимается разработкой системы развития социально-эмоциональных навыков школьников.
"Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся... Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих", - сообщили в ведомстве.
Также в регионы были направлены образовательные программы для повышения квалификации педагогов-психологов.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.