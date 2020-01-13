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Путин поручил сделать перелеты из Калининградской области доступными

Общество

Президент России Владимир Путин поручил сформировать меры государственной поддержки, чтобы обеспечить доступность перелетов из Калининградской области. Этот вопрос был поднял на встрече главы государства с жителями Светлогорска, которая прошла 31 октября 2019 года.

Российский лидер дал правительству время до 1 февраля 2020 года, чтобы кабмин подготовил доклад о выполнении поручения и разработке мер государственной поддержки.

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