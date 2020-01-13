Президент России Владимир Путин поручил сформировать меры государственной поддержки, чтобы обеспечить доступность перелетов из Калининградской области. Этот вопрос был поднял на встрече главы государства с жителями Светлогорска, которая прошла 31 октября 2019 года.
Российский лидер дал правительству время до 1 февраля 2020 года, чтобы кабмин подготовил доклад о выполнении поручения и разработке мер государственной поддержки.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.