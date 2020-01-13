Директор школы-интерната Евгения Пузанова, где некоторое время находился мальчик, пострадавший от наказаний гречкой, сообщила, что ребенок вернулся к матери. По ее словам, "ситуация в семье находится на контроле".

"Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду", - рассказала об успехах Пузанова.