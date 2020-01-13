На грант скончавшегося от рака доктора Павленко создадут СМИ

Сайт "Такие дела" создает специализированное СМИ об онкологии. Оно появится благодаря средствам гранта умершего от рака известного хирурга-онколога и блогера Андрея Павленко.

Об этом в эфире "Эха Москвы" рассказал глава отдела спецпроектов портала "Такие дела" Сергей Карпов. Отмечается, что медиа создадут на базе проекта "Таких дел" — "Жизнь человека", который повествовал про жизнь Андрея Павленко. Идея этого издания возникла еще при жизни доктора, он же и выступил в ее поддержку, пояснил Сергей Карпов.

Ранее "Такие дела" передавали, что за недельный срок грант имени Андрея Павленко привлек свыше 21 тысячи долларов ежемесячных пожертвований. В поддержку проекта выступило более 5,5 тысячи человек.