Жители Балашихи собирают подписи для ликвидации полигона Кучино

Жители московской области сообщили в соцсетях, что сейчас находятся в очень сложной ситуации. Проблема касается срыва сроков рекультивации полигона Кучино.

Отмечается, что сроки передвигали уже неоднократно: с октября прошлого года на ноябрь того же года, а после - на декабрь 2019-го. А сейчас переместили уже на 2020-й год.

Как отмечают местные жители, ситуация с полигоном является плачевной. А общественники негодуют по поводу того, что в г. о. Балашиха не реализовали обещанный экологический мониторинг воздуха.

В чем главные проблемы полигона Кучино?

Также указывается, что на полигоне установили оборудование, которое не прошло государственную экологическую экспертизу. От населения скрывают те последствия, которые приносят вредные выбросы в воздух. Так, отсутствуют специальные датчики, анализирующие выбросы в атмосферу, экомониторинга и многое другое.