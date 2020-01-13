В Госдуму внесен законопроект, который может наделить сотрудников уголовно-исполнительной системы выносить заключенным официальное предостережение.

"Законопроект поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют", - заявил один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев.