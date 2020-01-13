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Источник Правда.Ру

Систему образования призвали учить школьников работе с информацией

Общество

Портал "Тихие яблони" проанализировал задания крупнейшей международной программы оценки учебных достижений PISA (The Programme for International Student Assessment) и пришел к выводу, что российских школьников не готовят решать задачи подобного рода.

"Все исследование строится на умении искать информацию, оценивать ее, выбирать главное, не обращать внимание на второстепенное и точно различать факты и субъективное мнение. А сейчас вспомните: кто, когда и где вас этому научил?", — задается вопросом автор портала.

Он также отметил, что "22% российских школьников не достигают порогового уровня читательской грамотности, то есть не готовы ориентироваться с помощью текстов даже в знакомых жизненных ситуациях".

"В этом показателе Россия несколько превосходит средний результат стран ОЭСР (24% неподготовленных школьников), но так или иначе напрашивается вопрос: справляется ли система образования со своей задачей по подготовке учеников к самостоятельной жизни?", — продолжает автор.

Исследование PISA по итогам 2018 года охватило более 80 стран и территорий, а его участниками стали свыше 7 тысяч пятнадцатилетних подростков. Москва в этом исследовании приняла участие в качестве отдельной территории, и ее показатели в лучшую сторону отличаются от общероссийских. Столичные школьники вошли в тройку лучших по читательской грамотности, в пятерку по математической грамотности и поднялись с 12-й строчки на шестую в области естественнонаучной грамотности.

"Вряд ли можно упрекнуть современную молодежь в отсутствии доступа к таким задачам в реальной жизни. Особенно в Москве, где и Московская электронная школа, и насыщенная информационными технологиями экосистема города…. Другое дело, что в Москве, да и не только, само обучение, очевидно, перевернулось с ног на голову. Или это только нам очевидно? Раньше нам давали инструмент и обучали им пользоваться. Сейчас — школьники научаются использовать инструмент еще до того, как точно понимают, в каких ситуациях он пригодится", — рассуждает автор.

Вслед за ведущими экспертами в области образования он отмечает, что "критическое мышление, сопоставление информации из различных источников, построение логических последовательностей и оценка достоверности прочитанного — основополагающие навыки для человека 21 века". Однако работе с информацией современные подростки учатся за пределами образовательных школ.

"Ни одному школьнику никто не объяснит, что выбирать новую модель смартфона в онлайн магазине это все равно, что соотносить факт и личное мнение в задании PISA. Что просто общаясь с девушкой в социальной сети, он "прокачивает" свои скиллы. А родителю никто не объяснит, что одновременно слушать подкаст и решать математику — это многозадачность, и именно за такими специалистами охотятся амбициозные компании", — резюмирует автор.

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