Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На новогодние каникулы в Москве побывало 5 млн туристов

Общество

Примерно пять миллионов туристов посетили Москву во время минувших новогодних праздников. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в прошедшее воскресенье, 12 января, в интервью телеканалу "Россия 1".

Как передает ТАСС, по его словам, "все отели заполнены, в центре места отсутствуют". Туристы прибыли со всей страны, а также из Германии, Франции, Италии и Китая. Благодаря работе различных служб города празднование прошло "без каких-либо серьезных приключений", сообщил Собянин.

Напомним, в 2019 году Москву признали лучшим туристическим городом по версии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В пресс-службе комитета по туризму Москвы рассказали, что примерно 12,8 млн человек посетили российскую столицу в 2010 году и около 23,5 млн — в 2018-м. По результатам 2019 года власти ожидали рекордного туристического потока в 25 миллионов человек, если учитывать краткосрочные экскурсии — в 40 миллионов.

Темы туризм москва праздники
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Что абхазский кризис означает для России
Кремль
Блеск и нищета российской власти
Силовые структуры
Интересные факты об индийской армии
Новости Все >
Систему образования призвали учить школьников работе с информацией
Сотрудники СИЗО и тюрем могут получить право выносить предостережения
Парламент Абхазии удовлетворил прошение Хаджимбы об отставке
Макрон напомнил о важности соблюдения перемирия в Донбассе
Иран планирует восстановить туризм
Рената Литвинова прокомментировала ДТП с ее участием в центре Москвы
Иран запрещает Трампу позорить персидский язык
По Крымскому мосту будут ездить поезда из разных стран мира
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Александрова стала первой ракеткой России и второй в чемпионской гонке
Последние материалы
У Эспера и Трампа разные данные американской разведки
Рейс Москва - Ставрополь вернулся в аэропорт по техническим причинам
Головин прокомментировал ничью "Монако" с "ПСЖ"
На новогодние каникулы в Москве побывало 5 млн туристов
42-летняя жительница Воронежской области издевалась над приемным сыном
Хоккеист Гусев продолжает есть гречку в США
Солнцев рассказал о драке Кадышевой и Бабкиной
Эксперт заявил о бесперспективности выбивания налогов с бедных в РФ
Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-расчленителя
У стен Кремля скончался сотрудник Александровского сада
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Иран запрещает Трампу позорить персидский язык
У Эспера и Трампа разные данные американской разведки
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме
ВВС Израиля "утопили" три истребителя F-16
Ученые назвали сон важнейшим фактором для омоложения
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
Директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ