На новогодние каникулы в Москве побывало 5 млн туристов

Примерно пять миллионов туристов посетили Москву во время минувших новогодних праздников. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в прошедшее воскресенье, 12 января, в интервью телеканалу "Россия 1".

Как передает ТАСС, по его словам, "все отели заполнены, в центре места отсутствуют". Туристы прибыли со всей страны, а также из Германии, Франции, Италии и Китая. Благодаря работе различных служб города празднование прошло "без каких-либо серьезных приключений", сообщил Собянин.

Напомним, в 2019 году Москву признали лучшим туристическим городом по версии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В пресс-службе комитета по туризму Москвы рассказали, что примерно 12,8 млн человек посетили российскую столицу в 2010 году и около 23,5 млн — в 2018-м. По результатам 2019 года власти ожидали рекордного туристического потока в 25 миллионов человек, если учитывать краткосрочные экскурсии — в 40 миллионов.