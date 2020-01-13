Травматолог из Омска пришел на работу в нетрезвом виде

В городе Омске разгорелся скандал вокруг нетрезвого травматолога, который отказался принимать пациентов. В региональном минздраве подтвердили, что врач 11 января явился на работу в пьяном виде.

После случившегося травматолог Евгений Батушенко признал свою вину.

"Батушенко раскаялся в своих действиях и извинился. Решение по поводу его увольнения из медицинского учреждения примут в понедельник, 13 января", — цитирует сообщение областного минздрава портал Ngs55. ru.

Как ранее передавали СМИ, 11 января дежурный врач отделения травматологии на улице Карла Либкнехта в Омске отказался вести прием пациентов с переломами и заявил, что увольняется. Врач, который имеет 45-летний стаж работы, пояснил, что ему не нравятся условия труда и размер заработной платы.