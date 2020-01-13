Рыдающего "потеряшку" спасатели в Челябинске силой вернули домой

Трагикомическую историю в лучших новогодних традициях еще долго будут вспоминать жители Челябинска.

Достоянием широкой общественности ссора супружеской пары стала благодаря публикации telegram-канала "Плохие новости 18+".

4 января 42-летний челябинец поссорился с женой. Чтобы в запале "не наломать дров", мужчина пошел проветриться. Для прогулки он выбрал национальный парк "Лосиный остров", так как располагается природный уголок неподалеку от дома. Мудрое решение, в общем-то. Однако, "прогулка" затянулась.

"Супруга забеспокоилась о муже спустя три дня — так надолго он из дома еще никогда не уходил. Женщина обратилась в полицию. 8 января начались поиски пропавшего. Сложность была в том, что у жены не оказалось (или просто не захотела почему-то давать полицейским и волонтерам) ни одного фото супруга", — написано в статье.

Прежде, чем снаряжать поисковую экспедицию в нацпарк, спасатели обратились к местному егерю, который на тот момент продолжал отмечать новый год и рождество вместе с приятелем. Оба искренне ответили, что пьют не первый день и никого, кроме друг друга не видели".

Сотрудники МЧС отправились в лес. А через несколько часов жена "потеряшки" прислала им фото того, кого они искали. Стоит ли говорить о том, что это был тот самый приятель егеря, который "посторонних не видал"?