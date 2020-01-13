Зюганов заявил, что власти обманули россиян с пенсионной реформой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что власти обманули россиян с так называемой пенсионной реформой. По мнению политика, правительство не сдержало обещание о росте пенсий. Зюганов напомнил, что власти обещали повысить выплаты тем, кто уже получает пенсию, однако на деле этого не произошло.