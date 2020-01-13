Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме

Широко анонсированная в конце 2019 года прибавка в 6,6% к пенсии неработающим пенсионерам на деле привела к тому, составила она — как вся страна узнала на примере курганской пенсионерки — один рубль.

Это весьма цинично со стороны ПФР, - считают в "Справедливой России" и непарламентской партии РОТ-ФРОНТ.

"Пенсионный Фонд в очередной раз начал хитрить с расчетами для тех, у кого и так пенсия ниже прожиточного минимума. Обращаюсь к главе ПФР: Антон Дроздов, наведите порядок с индексацией пенсий на местах! Сколько можно мучить стариков, унижать их этими грошами?"

— написал в Facebook Сергей Мировнов, депутат ГД, лидер "Справедливой России".

"История в Кургане, и другие случаи — не исключение и не ошибка. В стране целенаправленно уничтожается социальное обеспечение",

— говорится в официальном заявлении компартии РОТ-ФРОНТ.

Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру" тему с "прибавкой в 1 рубль 10 копеек" поднял в соцсетях кургана внук одной из пенсионерок. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

А незадолго до этого Пенсионный Фонд отчитался, что индексация пенсий с учетом объявленный "+ 6,6%" произошла. И повышение размера выплат превысило показатели инфляции за 2019 год.