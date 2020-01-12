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Источник Правда.Ру

Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один

Общество

Расследование уголовного дела о массовом убийстве военных в Забайкалье, обвиняемым по которому является Рамиль Шамсутдинов, может помочь бывшему срочнику избежать тюрьмы.

В этом уверен Руслан Нагиев, адвокат, который осуществляет защиту Шамсутдинова.

"На данный момент каких-либо точных прогнозов я, конечно, сделать не могу. Никто: ни следователи, ни сторона защиты — не знают наверняка, как это сложное дело завершится. Единственное, что можно с уверенностью сказать, так это то, что возбуждение уголовного дела о неуставных отношениях — по сути уже признание того, что дедовщина в части была. И восемь потерпевших — серьезно. Поэтому в деле моего подзащитного (Шамсутдинова — прим.ред.), который один из потерпевших, еще только начинается. Работы впереди у нас, защитников, много", — говорит Нагиев.

По словам адвоката, вполне возможно, что суд подтвердит состояние аффекта, в котором Шамсутдинов был в момент расстрела сослуживцев. И тогда он "вполне может выйти на свободу".

"Есть и еще варианты благоприятного исхода расследования. Например, самооборона и ее превышение", — уверен юрист.

Напомним, что солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял в упор в здании караульного помещения воинской части своих сослуживцев. На месте погибли восемь человек.

Позже следователи установили, что в части между военными были имели место неуставные отношения. По этому поводу возбуждено уголовное дело, в котором Шамсутдинов проходит в качестве потерпевшего. А на прошлой неделе было названо и имя обвиняемого. Подробнее об этом читайте в материале на сайте "Правда.Ру"

Темы дедовщина следствие руслан нагиев рамиль шамсутдинов
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Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
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