Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус

Известная блогерша Лена Миро рассказала, кого необходимо винить в том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна и сильно пострадала. По ее мнению, винить в этой ситуации нужно наркотики.

В защиту своей теории Миро напомнила, что Пунтус близко дружит с Лесей Кафельниковой, которая неоднократно была замечена за употреблением запрещенных веществ. Также Кафельникова одна из первых отреагировала на новости о своей подруге.