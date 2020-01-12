Известная блогерша Лена Миро рассказала, кого необходимо винить в том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна и сильно пострадала. По ее мнению, винить в этой ситуации нужно наркотики.
В защиту своей теории Миро напомнила, что Пунтус близко дружит с Лесей Кафельниковой, которая неоднократно была замечена за употреблением запрещенных веществ. Также Кафельникова одна из первых отреагировала на новости о своей подруге.
"Неоднократно уличённая на употреблении наркотиков и в антисоциальном поведении модель человека сделала громкое заявление, что её подруга Ксения Пунтус не наркоманка. Что примечательно, Алеся первым делом говорит, что Ксюша, хоть и подруга, не наркоманка. Странно. Я-то думала, что не наркоманы и наркоманы не дружат", - написала Лена Миро.
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