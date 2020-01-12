Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была пьяна

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Ринату Литвинову сбила машина в центре Москвы. Актриса шла по улице возле ресторана быстрого питания McDonald's, когда на нее наехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Литвинова находится в порядке, у нее повреждены рука и нога, сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения. Она почти не пострадала. Более того, как утверждает виновница ДТП, актриса почти не пострадала и смогла сама подняться после аварии.