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Внук Михалкова удалился из соцсетей из-за скандала с моделью

Общество

Ранее СМИ сообщали, что российскую модель Ксению Пунтус нашли возле квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Модель находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами. Сам Баков утверждает, что спал в своей квартире и не имеет отношения к побоям модели.

Пользователи интернета сообщают о том, что Андрей Баков удалил все учетные записи из социальных сетей, а его мать Анна Михалкова ограничила комментирование своих постов в Instagram.

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