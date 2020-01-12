На Ринату Литвинову наехал автомобиль в ее день рождения

В центре Москвы машина сбила актрису Ринату Литвинову. Примечательно, что происшествие произошло в ее день рождения. Об этом рассказала ассистентка актрисы.

По ее словам, актриса шла по улице возле ресторана быстрого питания McDonald's, когда на нее наехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Литвинова находится в порядке, у нее повреждены рука и нога, сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.