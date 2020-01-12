Профессор-расчленитель Олег Соколов, убивший аспирантку СПбГУ, планирует пойти на некую сделку с колонией, в которой будет отбывать наказание. Ни секрет, что профессор планирует написать роман, в сюжет которого ляжет его история. Об этом он сообщил находясь в СИЗО.
"Сам роман собирается писать уже в колонии. Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере. Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.
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