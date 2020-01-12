Профессор-расчленитель хочет "купить" компьютер у колонии

Профессор-расчленитель Олег Соколов, убивший аспирантку СПбГУ, планирует пойти на некую сделку с колонией, в которой будет отбывать наказание. Ни секрет, что профессор планирует написать роман, в сюжет которого ляжет его история. Об этом он сообщил находясь в СИЗО.