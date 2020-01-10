Чиновники оставили без жилья инвалида в Смоленской области

В Смоленской области следствие возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Соинского сельского поселения Хиславичского района. Из-за действий властей 59-летний инвалид лишился жилья.

О своей проблеме он рассказал в ходе личного приема граждан главой СУ СК России по Смоленской области Анатолием Ухановым и заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым ("Единая Россия").

Потерпевший пояснил, что был зарегистрирован в селе Соино Хиславичского района, и его признали нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для проведения капитального ремонта ему предложили временно арендовать жилье. После этого мужчина был снят с регистрационного учета, причем другое место жительства ему не предоставили. Мужчина остался без регистрации, и теперь он не может получать дополнительные социальные льготы.

После случившегося следствием была проведена проверка. По ее итогам возбудили уголовное дело по факту халатности.