В Смоленской области следствие возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Соинского сельского поселения Хиславичского района. Из-за действий властей 59-летний инвалид лишился жилья.
О своей проблеме он рассказал в ходе личного приема граждан главой СУ СК России по Смоленской области Анатолием Ухановым и заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым ("Единая Россия").
Потерпевший пояснил, что был зарегистрирован в селе Соино Хиславичского района, и его признали нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для проведения капитального ремонта ему предложили временно арендовать жилье. После этого мужчина был снят с регистрационного учета, причем другое место жительства ему не предоставили. Мужчина остался без регистрации, и теперь он не может получать дополнительные социальные льготы.
После случившегося следствием была проведена проверка. По ее итогам возбудили уголовное дело по факту халатности.
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