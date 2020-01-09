В новогодние каникулы в Екатеринбурге 9 тысяч раз вызывали скорую

В дни новогоднего отдыха в 2020 году екатеринбуржцы реже вызывали скорую помощь, чем в 2019 году. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

В целом было зафиксировано свыше 9 тысяч вызовов. Эти цифры на 7% меньше, чем в том же периоде 2019 года. Число травм уменьшилось на 4%.

Также были вызовы и из Ледового городка — в ходе девяти вызовов в клиники доставлены трое пациентов, из которых двое — дети.