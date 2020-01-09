Продавцов снюса в России оштрафовали на 3,4 млн рублей

В России сокращается число торговых точек, где продают запрещенную к реализации некурительную никотинсодержащую продукцию. Об этом говорят итоги массовых проверок, которые провели эксперты Роспотребнадзора в объектах торговли с начала 2020-го года.

В общей сложности в процессе контрольно-надзорных мероприятий выявили более 911,1 тысяч никотинсодержащей продукции, из которой более 90% — зарубежного производства. Всю обнаруженную некурительную никотинсодержащую продукцию изъяли из оборота.

Теперь нарушителям предстоит заплатить большие штрафы общей суммой в 3,39 миллионов рублей. Сейчас 324 материала направили в суды, 240 — в правоохранительные структуры для возбуждения уголовных дел.