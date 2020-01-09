В Москве появилось 9 новых объектов спорта в 2019 году

В Москве за прошлый год благодаря средствам инвесторов возвели 9 новых спортивных объектов. Об этом рассказали в Стройкомплексе.

Крупнейшим объектом спорта стал Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Он стал самым большим специализированным гимнастическим центром в мире (примерно 4 тысячи зрительских мест).

Также многофункциональные спорткомплексы с бассейнами возвели в Ново-Переделкино и Западном Дегунино. В Люблино сдали в эксплуатацию Центр экстремальных видов спорта, где есть аэродинамическая труба и серфинг-тренажер.