На дороги Ростова вывели около 300 единиц спецтехники

На дороги в Ростовской области с целью борьбы с последствиями плохой погоды вывели почти 300 единиц специальной техники. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.

"На трассах работает 268 единиц техники. С 7 января израсходовали свыше 8,2 тысяч тонн противогололедных материалов. Численность дорожной техники регулируется в соответствии с метеорологической обстановкой", — рассказали в местном министерстве транспорта.

В предстоящие дни метеорологи обещают "температурные качели" в Ростовской области. Вследствие таких погодных условий на дорогах образуется гололедица.