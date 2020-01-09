Облачная погода и незначительные осадки ожидаются в Москве сегодня, 9 января. Эта информация приводится на официальном интернет-ресурсе российского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет составлять 0-2 градуса тепла. В ночное время ожидается похолодание до -2 градусов.
В Подмосковье местами ожидаются умеренные осадки. В дневное время столбики термометров в регионе поднимутся до 3 градусов тепла. Ночью температура может упасть до минус 4 градусов.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.