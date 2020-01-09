В Москве 9 января ожидается около 2 градусов тепла

Облачная погода и незначительные осадки ожидаются в Москве сегодня, 9 января. Эта информация приводится на официальном интернет-ресурсе российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет составлять 0-2 градуса тепла. В ночное время ожидается похолодание до -2 градусов.

В Подмосковье местами ожидаются умеренные осадки. В дневное время столбики термометров в регионе поднимутся до 3 градусов тепла. Ночью температура может упасть до минус 4 градусов.