В Новый год россияне покупали товары для взрослых в два раза больше

В интернет-магазине Ozon отметили относительное затишье на площадке с 31 декабря по 2 января, но с 3 января россияне начали вновь активно совершать покупки. Так, количество ежедневных заказов в этот период было больше 100 тысяч, а с 4 января объемы продаж Ozon выросли уже более чем в два раза к значениям прошлого года.

"При этом состав заказов в течение каникул менялся. Сначала в покупках преобладали, главным образом, бытовые товары. Речь идет о таблетках для посудомоечных машин, средствах для уборки, шампунях, подгузниках, детском питании и иных товаров повседневного спроса", — рассказали сотрудники интернет-магазина. Но уже 3-4 января пользователи начали вносить разнообразие в досуг. "Объемы продаж книг на Ozon увеличились на 40% по сравнению со средними значениями в году: чаще всего россияне приобретают детективы и книги по саморазвитию; продажи ледянок и санок выросли на 70%, настольных игр и товаров для творчества — на 85%", — уточнили в компании.

В первые дни нового года популярность приобрели товары категории "18+". Объемы продаж товаров для взрослых в 2020-м году на Ozon увеличились в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.