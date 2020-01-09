Шамсутдинов написал открытое письмо родным убитых им военных

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо родственникам погибших.

В нем бывший солдат срочной службы просит прощения за то, что натворил. Письмо размещено в социальных сетях. Его подлинность подтвердил адвокат Руслан Нагиев.

"Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете. Но у меня не было иного выбора. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", — написал виновник трагедии.

Шамсутдинов в письме говорит о том, что очень хотел служить "в Армии" (вот так, с заглавной буквы - прим.ред) и мечтал связать с ней свою дальнейшую жизнь.

"Но я неожидал что попаду в такой Ад" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред).

Обращаясь к родным тех, кого он убил, Шамсутдинов признается, что "только сейчас начинает сознавать, сколько горя причинил".

Напомним, что трагедия произошла в воинской части ЗАБ ВО 25 октября. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял в упор своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте.

Сейчас дело о дедовщине, которая, по версии защиты, привела к трагедии, передано в суд.