Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно

Мехди Эбрагими Вафа, иранский экстрасенс, парапсихолог, победитель "Битвы экстрасенсов" предостерег людей об опасности селфи. И главная причина этого — тот факт, что фото делается с очень близкого расстояния.

По словам экстрасенса, с древних времен люди верили, что глаза являются зеркалом души, нашим сакральным и самым уязвимым местом.

"Делая селфи, человек напрямую смотрит в камеру, ни о чем не думая и искренне стараясь передать фотоснимку все свои эмоции. Именно в этот момент человек теряет всякую защиту, и поэтому фото на него может влиять самым эффективным образом, поскольку селфи — это открытый доверительный посыл в камеру", — цитирует парапсихолога mk.ru.

Как защититься от дурного влияния?

При этом экстрасенс посоветовал, как защититься от дурного влияния, если нет возможности отказаться от селфи. Так, не следует смотреть прямо в камеру, нужно уводить взгляд в сторону. Также нужно использовать фильтры и фотошоп, которые "заслонят" естественную сущность человека, добавил специалист.