Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу

Рукотворный дождь из денежных купюр на сумму 200 тысяч рублей, устроил возле одного из ТЦ Волгограда чеченский блогер Alfredo Auditore (в миру— Мухаммед Носаев).

Молодой человек, как оказалось после "собственного расследования" руководства Чечни, — сын зампредставителя главы республики в Волгограде.

Как рассказывают очевидцы, Аудитори бросил в толпу деньги, после чего "на земле началась небольшая давка: волгоградцы толкались, ловя 500-1000-рублевые купюры".

Блогер, как он сам объявил, "был расстроен" поведением собравшейся молодежи:

"Не буду больше бросать деньги. Зачем было толкать? Тем более девочек. Вы же тоже можете столько зарабатывать и швырять деньги на улице… А теперь скажите, что любите меня!" — кричал он толпе.

Кстати, полиция в происходящее на ступеньках торгового центра не вмешивалась. Как и отец блогера, Тамерлан Носаев, не увидев в этом ничего плохого.

"Сын осыпал толпу деньгами, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздник. Он кого-то оскорбил? Унизил? А эти копейки, блин… 200 тысяч всего-то. Что плохого, я не вижу", — пояснил Носаев поведение сына (цитата РИА Новости).

Более того, по словам высокопоставленного отца, деньги эти были выделены специально для проведения акции некоей московской компанией, с которой "сотрудничает" блогер Alfredo Auditore.

Напомним, что днями ранее подобной "благотворительностью" отметился Владимир Жириновский. Руководитель ЛДПР, прогуливаясь по Красной площади в Москве раздавал деньги "сиротам, холопам, крепостным".