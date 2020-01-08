Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить в России новогодние каникулы. По его мнению, большой нерабочий период в начале января негативно влияет на экономику страны. Парламентарий предлагает выходить на работу сразу после Нового года - 2 января.
"Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", - рассказал Онищенко изданию "Ura.ru".
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?