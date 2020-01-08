Депутат Госдумы предложил отменить новогодние каникулы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить в России новогодние каникулы. По его мнению, большой нерабочий период в начале января негативно влияет на экономику страны. Парламентарий предлагает выходить на работу сразу после Нового года - 2 января.