В Москве избили сына сатирика Жванецкого

В одном из столичных ресторанов по улице Минской избили Дмитрий Жванецкого сына известного российского сатирика. По предварительной информации, Дмитрий со своим другом Филиппом увидели, как несколько парней обижают девушку. Ребята решили вмешаться.

Позже ссора переросла в открытый конфликт и драку. Филиппа и Дмитрия госпитализировали. У сына Жванецкого повреждена нога, а его другу сломали нос.