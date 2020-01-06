В Санкт-Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко

В 13:15 в Спасо-Преображенском Соборе Санкт-Петербурга началась церемония прощания с врачом-онкологом Андреем Павленко, который сам боролся с раком желудка более двух лет. Несмотря на проблемы со здоровьем врач продолжал практиковать и лечить пациентов.

Также Павленко организовал собственный благотворительный фонд для оказания помощи онкобольным. Он ушел из жизни утром 5 января. Захоронение Андрея Павленко состоится в 15:00 на Киновеевском кладбище.