Снижение доходов россиян может спровоцировать рост цен на хлеб и овощи

Не исключено, что в 2020 году россиян ждет заметное повышение розничных цен на хлеб и овощи.

С таким предупреждением выступила сегодня Наталья Шагайда, руководитель центра агропродовольственной политики.

По мнению эксперта, именно названные категории продуктов, как пользующиеся большим спросом, попадают в первую очередь в группу риска на подорожание.

"На цены в первую очередь влияет спрос: чем он больше, тем выше стоимость. А поскольку один из основных факторов, по которому мы выбираем продукты — наш доход, то именно он и становится "краеугольным камнем ценообразования", — говорит Шагайда.

В последнее время, считает она, в России наблюдается "обеднение населения" (и в этом, к слову, с ней согласны и экономисты, и общественники, не говоря уж о среднестатистических россиянах).