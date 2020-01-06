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Источник Правда.Ру

Рождественских морозов не будет нигде. Даже в Якутии

Общество

Практически во всех регионах нашей страны в рождественские праздники будет аномально теплая погода.

Такие выводы сделали сегодня синоптики Росгидромета.

"Погода 6-7 января на европейской части будет теплее нормы на 4-8 градусов, а в азиатской части страны — на 10-16. А в Якутии — вообще разница между нормой для этого времени года и фактической температурой будет в 20 градусов", — говорится в сообщении.

К слову, снегопадов в Рождественский сочельник, 6 января, тоже не будет.

По словам синоптиков, погодная аномалия точно продержится до самого конца новогодних каникул, как и прогнозировалось ранее.

погода рождество аномальное тепло
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