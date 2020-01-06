Гурцкая: ОП РФ не считает нужным корректировать "брачный возраст"

Предложение Минюста России о "корректировке" возраста вступления в брак очень настороженно встречено членами Общественной палаты РФ.

От имени организации инициативу прокомментировала Диана Гурцкая, глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.

По словам певицы, в ОП России считают, что для изменения возраста, с которого можно вступать в законный брак, "нет причин".

"В России уже есть повод для раннего вступления в брак — беременность. Я считаю, что предлагаемые Минюстом изменения приведут к росту количества ранних браков. Зачем детям (а именно детьми по факту остаются "ранние молодожены" заключать брак?", — говорит певица.

Напомним, что о новой инициативе Минюста, касающейся "корректировке возраста брака", стало известно 4 января. Для того, чтобы "дать ей зеленый свет" потребуется изменить 13 статью Семейного кодекса, согласно которой "вступать в брак можно с 18 лет".