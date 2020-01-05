Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии

Юрий Изотов сообщил, что опасается за свою жизнь из-за публикации данных о силовиках, участвовавших в разгоне московских митингов летом 2019 года. По его словам, доследственная проверка не нашла причин для возбуждения уголовного дела, однако остается вероятность, что его объявят в розыск.

Россию Изотов покинул еще в 2016 году, поскольку принимал участие в антивоенных акциях в Киеве. Примечательно, что украинские власти отказали ему в предоставлении гражданства.