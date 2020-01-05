Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдет 6 января

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга 6 января пройдет церемония прощания с онкологом Андреем Павленко, который более двух лет боролся с раком желудка. Об этом сообщила вдова врача.

Церемония прощания начнется в 13:15, а уже в 15:00 Андрея Павленко планируют захоронить на Киновеевском кладбище.

Напомним, Андрей Павленко скончался утром 5 января. За несколько дней до своей смерти он оставил предсмертную записку, в которой призвал больных онкологией не сдаваться.