"Ничтожество": Миро раскритиковала Александра Петрова

Скандальный российский блогер Лена Миро подвергла критике актера Александра Петрова, представив, что его жизненный путь сложился иначе. По ее мнению, не поступив в театральный институт Петров вполне мог отправиться работать на овощебазу. В таком случае, на акт любви с ним согласилась бы "кладовщица Зинка", - считает Миро.

"Зарплата - слезы. Печень ни к черту. Потенция вялая. Одежда - синий халат. Кто даст ничтожеству?", - написала блогер.

Миро считает, что сейчас Петров встречается с популярной актрисой Стасей Милославской только из своей популярности и богатства.