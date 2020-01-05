Певец Юрий Лоза раскритиковал фильм Клима Шипенко "Текст". По мнению исполнителя, картина была слишком затянута. В список недостатков Лоза добавил большое количество матерных выражений.
Певец заявил, что ему не понравилась постельная сцена из-за которой разразился настоящий скандал. Также Лозе не понравилось освещение и актерский состав.
"Кстати, а зачем вообще было все это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?", - прокомментировал музыкант.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.