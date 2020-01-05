"Зачем такое снимать?": Юрий Лоза назвал недостатки фильма "Текст"

Певец Юрий Лоза раскритиковал фильм Клима Шипенко "Текст". По мнению исполнителя, картина была слишком затянута. В список недостатков Лоза добавил большое количество матерных выражений.

Певец заявил, что ему не понравилась постельная сцена из-за которой разразился настоящий скандал. Также Лозе не понравилось освещение и актерский состав.