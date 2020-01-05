Земля максимально приблизится к Солнцу

5 января Солнце максимально приблизится к Земле. В 10.48 по московскому времени наша планета пройдет точку Перигелия, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Точка Перигелия

Точка Перигелия - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты. Эта точка находится в 147 098 291 километров, что примерно на 2,5 миллиона меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2 - 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.

Напомним, полный оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. Из-за этого каждые четыре года февраль удлиняется на один день. 2020 год является високосным.