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Источник Правда.Ру

Жители села под Одессой нашли на свалке матрас с деньгами

Общество

В Одесской области в селе Шевченково  местный жители обнаружили на свалке матрас, в котором были спрятанные деньги. Люди, не зная что делать, отнесли деньги священнику церкви. Многие местные жители, узнав об этом, стали заявлять, что это их матрас, но доказать это не могли.

Священник решил передать деньги на хранение в местный исполком.

Деньги будут ждать своего законного владельца в течение 6 месяцев.

Если владелец не найдется, то деньги отдадут нашедшему их человеку.

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