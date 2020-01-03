Супруга сдавшегося болезни Андрея Павленко: нас заваливают сообщениями

Супруга известного онколога из Санкт-Петербурга Андрея Павленко, Анна, который сам страдал от рака желудка и на днях разместил в соцсети прощальное письмо, сообщила о об огромном числе сообщений в адрес их семьи.

"Сейчас большую часть времени провожу с Андреем, ему требуется постоянный уход … мы дома …нам сейчас очень тяжело, поверьте" — написала Анна в Facebook.

На прощальное послание Андрея Павленко отреагировали сотни пользователей. Они пишут ему слова поддержки, некоторые призывают, несмотря ни на что, продолжать борьбу с болезнью.

Ранее Правда.Ру сообщала о прощальном посте Андрея Павленко.