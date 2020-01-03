Телефонные мошенники лишили жительницу Оренбуржья 90 тыс.рублей

В Оренбургской области 23-летняя жительница попалась на уловку злоумышленников и потеряла крупную сумму денег с банковской карты.

Как рассказали в УМВД по региону, женщине позвонила якобы работница банка и сообщила, что со счета гражданки хотят перевести денежные средства. Далее к беседе присоединился сотрудник службы безопасности финансовой организации, подтвердивший информацию о попытке несанкционированной транзакции.

В процессе беседы преступники убедили оренбурженку сообщить данные, которые позволили перевести с ее карты 90 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.