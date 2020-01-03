В Перми открыли магазин ненужных подарков

В городе Пермь открыли магазин, куда можно сдать ненужные подарки. Об этом написали несколько СМИ.

Отмечается, что необычный магазин начал работу еще в ноябре 2019 года, но, как сообщают медиа, ненужные подарки на продажу там начали принимать недавно. В торговой точке предлагаются и необычные вещи вроде фрагментов 100-летнего дуба.

Поступающие от местного населения подарки выставляются на продажу с комиссией. Вырученные средства, по утверждению руководства магазина, пустят на посадку деревьев.