Онколог Андрей Павленко: болезнь взяла верх

Хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого был выявлен рак желудка, написал в соцсети Facebook прощальный пост. Врач признал, что болезнь победила.

"Но мне хотелось бы сейчас предупредить всех, кто лечится, — не опускайте руки!", — с такими словами Андрей Павленко обратился к тем, кто сейчас ведет борьбу с раковыми заболеваниями.

Находясь на должности заместителя директора по медицинской части клиники имени Н. И. Пирогова, он до последнего вел прием пациентов. Также в своем последнем обращении врач попросил всех, кто может, оказать поддержку его семье, когда его не станет.

С чего началась история Андрея Павленко

Напомним, когда Андрей Павленко узнал о своей болезни. Она начал вести блог, где открыто рассказывал о ходе лечения и делился советами. Также врач учредил благотворительный проект CancerFund. Его целью является улучшение качества помощи лицам с раковыми заболеваниями.