В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок

Младенец из Санкт-Петербурга скончался на даче в Ленинградской области. Перед смертью живот девочки раздуло так сильно, что она не смогла дышать.

Как передает 47news, трагический инцидент случился 1 января. По дороге из садоводства "Восход-2" в клинику Кировска умерла 10-месячная девочка. В больнице доктора констатировали смерть — ребенок скончался дороге.

Согласно предварительным данным, у девочки настолько раздуло живот, что она не смогла дышать. Родители рассказали, что накануне произошедшего девочка ела сыр. Возможно также, что ребенок съел что-то с общего стола.

Отмечается, что семья девочки — из Санкт-Петербурга.