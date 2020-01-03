На "Путешествии в Рождество" побывало свыше 15 млн человек

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал наиболее посещаемым из всех столичных мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"15 миллионов человек уже стали гостями фестиваля "Путешествие в Рождество". Он представлен катками, керлингом, сноубордом, горками, театральными представлениями и просто прогулками", — написал Собянин на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" будет идти в столице до 12 января. Его мероприятия пройдут на 81-й площадке в центре города, жилых районах и в парках Москвы. Темой фестиваля в этом сезоне стала "Москва — столица Рождества и Нового года".

Основным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади выступил новогодний лес, где гости мероприятия смогут отправиться в путешествие по городам Европы — Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу, сообщает m24. ru.