Парковки будут бесплатными 70 дней в Москве в 2020 году

В этом году парковки Москвы будут бесплатными 70 дней. Как указывается на официальном сайте мэра Москвы, оставить автомобиль без оплаты можно будет в праздничные дни на всех улицах.

В праздники платными будут только плоскостные парковки со шлагбаумами: они продолжат работать по обычным тарифам. По воскресеньям машину можно оставлять бесплатно на улицах, где не введен дневной тариф в размере 380 рублей в час.

Воспользоваться бесплатной парковкой на любой улице Москвы можно будет в 21 праздничный день: новогодние с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, а также 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11 мая. Напомним, в этом году праздничными датами будут также 12 и 13 июня.