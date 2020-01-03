Российские специалисты нашли способ уменьшить платежи за воду

Ученые Пензенского госуниверситета придумали способ, с помощью которого можно уменьшить платежи за воду. Устройство, разработанное специалистами, работает на основе ультразвука.

Ультразвук зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Также благодаря ультразвуку обеспечиваются плавный пуск и регулируемая остановка электродвигателей насоса, что исключает гидравлический удар в трубопроводе.

Такое управление подачей воды экономит электроэнергию. Кроме того, оно снижает износ систем коммуникаций, исключить утечку воды, что позволит не переплачивать за воду.

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